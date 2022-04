RTP transmite Americas’s Cup 2020 entre dezembro e janeiro

A RTP vai transmitir o maior evento de vela do mundo entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. A America’s Cup 2020 leva até às águas da Nova Zelândia as equipas do momento.

Até 20 de dezembro poderá acompanhar em direto na RTP2 e na RTP Desporto (RTP Play) a fase inicial da competição, a World Series e a Christmas Rave, com comentários de Rodrigo Moreira Rato, a quem se junta Carlos Manuel da Costa Leitão.

No dia 9 de janeiro, às 20.10 H, a RTP2 emite o resumo alargado com os melhores momentos das provas de apresentação de equipas.

Os nervos e a adrenalina da America’s Cup regressam a 15 de janeiro de 2021 com a Prada Cup, que se estenderá até 19 de fevereiro. Esta é a prova que define a equipa que irá discutir o título com a atual campeã e terá transmissão garantida na RTP2 e na RTP Desporto. A primeira equipa a vencer sete regatas apura-se para a fase final do America’s Cup, agendada para o início do mês seguinte.

Entre os dias 6 e 12 de março disputa-se igualmente na cidade neozelandesa Auckland a derradeira etapa do America’s Cup. A campeã em título Emirates Team New Zeland junta-se ao vencedor da Prada Cup num duelo imperdível.

Durante os meses de competição, ao fim de semana, a RTP2 irá transmitir um resumo alargado com os momentos da competição e as histórias mais marcantes da America’s Cup.

Para ver entre dezembro de 2020 e março de 2021.