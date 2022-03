RTP transmite “Eurovision: Europe Shine a Light”

A RTP vai transmitir no dia 16 de maio o espetáculo “Eurovision: Europe Shine a Light”, o qual pretende honrar as canções e os artistas que iriam participar, em competição, no Festival Eurovisão da Canção 2020.

Depois do cancelamento, pela primeira vez nos seus 64 anos de História, de uma edição do Festival Eurovisão da Canção, a EBU e o Host Broadcaster Holandês decidiram organizar o espetáculo “Eurovision: Europe Shine a Light”, uma homenagem às 41 canções que estariam a concurso na edição deste ano. Cantores, compositores e autores vão ser honrados num espetáculo não competitivo, sem votações, que pretende promover a união entre nações, valor defendido pelo Festival Eurovisão da Canção.

A RTP irá transmitir o espetáculo a partir das 21.00 H de 16 de maio e a canção “Medo de Sentir” faz parte do seu alinhamento, bem como uma mensagem especial que Elisa gravou para os fãs.

“Eurovision: Europe Shine a Light” decorre em Hilversum, nos Países Baixos, exatamente no dia em que teria lugar a Grande Final do Festival Eurovisão da Canção. Esta homenagem estende-se também a artistas que, nos últimos anos, marcaram a história da Eurovisão com as suas músicas e atuações.

Uma noite especial, com transmissão em mais de 40 países, que será vivida em conjunto com todos os fãs e telespectadores a partir das suas casas. Com a duração de duas horas, “Europe: Eurovison Shine a Light” será conduzido pelos holandeses Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit, mas não estarão sozinhos nesta emissão: a eles juntam-se, por exemplo, Graham Norton, apresentador da BBC, e a sensação holandesa do YouTube, NikkieTutorials.