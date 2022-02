RTP transmite Óscares em noite de “glamour” na passadeira vermelha

Catarina Furtado e Mário Augusto apresentaram a gala dos Óscares na estação pública, mas a festa começou ao início da noite com um desfile na passadeira vermelha do Cinema São Jorge, em Lisboa.

O “glamour” antes da transmissão dos Óscares. A RTP voltou este domingo, 20 anos depois, a transmitir a cerimónia de Hollywood, com Catarina Furtado e Mário Augusto à frente da emissão mas, antes do arranque, houve uma passadeira vermelha no Cinema São Jorge, em Lisboa.

José Fragoso, diretor de Programas da RTP, foi o anfitrião da noite que recebeu, entre outras figuras conhecidas do pequeno ecrã, a realizadora Ana Rita Rocha e o encenador e ator António Melo.

Na reportagem estiveram as caras da RTP Inês Carranca e Idevor Mendonça. “É um evento incrível, os portugueses estavam a precisar de animação e os Óscares voltam à RTP 20 anos depois”, lembra a profissional à N-TV.

“Quando me convidaram a minha preocupação foi ir ver os filmes. O meu preferido continua a ser ‘Os 7 de Chicago’. E mulher que é mulher gosta de ver que vestido é que vem ali ao fundo ou que maquilhagem aquela estrela usa”, confessa Inês Carranca.

“É um privilégio fazer parte desta grande noite que é a celebração do cinema. Sou homem mais de filmes do que de glamour. O cinema é a minha vida e sinto-me como peixe na água”, refere Idevor ao nosso site.

Finalmente, Mário Augusto, um dos jornalistas portugueses com mais décadas de trabalho em cinema. “É um prazer passar esta noite em claro. Há 30 anos, quando a RTP começou a mandar alguém, tive a sorte de ter sido eu”, começa por referir.

“Os Óscares desde há três anos, com as novas plataformas digitais, precisam de ser reinventados. Vê-se isso na lista dos nomeados, que são filmes distintos um dos outros. São filmes incríveis mas que não se enquadram no padrão das estatuetas. Estamos a assistir a uma mudança na cerimónia e na própria indústria e o espetáculo está a tentar encontrar o modelo para isso”.