RTP vai ter emissão especial de São João em direto de Vila Nova de Gaia

A RTP vai ter uma emissão especial de São João, a partir da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, conduzida por Joana Teles e Hélder Reis.

O São João acontece esta sexta-feira, 23 de junho, em várias localidades, nomeadamente no Porto. A RTP vai acompanhar a animação com uma emissão especial em direto da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, conduzida por Joana Teles e Hélder Reis.

Entre as 10h e as 13h e das 15.15h às 17.30h, na RTP1 e RTP Internacional, os apresentadores vão mostrar os preparativos da festa popular. A festa não se celebra só no Porto e, por isso, Lara Lopes e Tatiana Ourique vão espreitar o que acontece em Vila do Conde, Braga e São Miguel, nos Açores.

A emissão contará com atuações de Diapasão, Bandalusa, Augusto Canário & amigos, Sérgio Rossi e muitos mais.

A partir das 21.30h, Jorge Gabriel e Sónia Araújo são os anfitriões da noite, onde irão acompanhar, com José Manuel Monteiro, os festejos. A música fica a cargo de Tucha, Anna Duarte e Noa.