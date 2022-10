RTP vende séries para o mercado internacional

A RTP assegurou a venda de diversas séries para o mercado internacional durante a realização da feira de TV MIPCOM em Cannes, França.

Segundo um comunicado do canal, “‘Codex 632’, ‘Motel Valkirias’, ‘Cuba Libre’, ‘Causa Própria’ e ‘Operação Maré Negra’ estão a conquistar o mercado internacional, comprovando o reconhecimento da qualidade crescente da produção nacional”.

A Movistar Plus Internacional, Bavaria Distribution, Keshet International e Onza Distribution adquiriram os direitos de distribuição internacional e integraram nos seus catálogos de vendas no mercado global as séries da RTP na recente edição do MIPCOM que terminou ontem em Cannes, França.

‘Cuba Libre’ teve os seus direitos a serem licenciados pela distribuidora israelita Keshet International, ‘Codex 632’, a primeira coprodução com a Globoplay, está no catálogo da alemã Bavaria Distribution e ‘Operação Maré Negra’ foi vendida para mais de 60 países através da Entertainment One: The Roku Channel (EUA e México), SBS (Austrália), AMC Networks International (América Latina), Telus (Canadá), TV+ (Turquia), Ziggo (Holanda), TVNZ (Nova Zelândia) e o canal FOX da Disney (Espanha).

Já ‘Motel Valkirias’, o “thriller” que junta numa coprodução luso-espanhola a RTP, CRTVG, SPi e CTV está a ser comercializado a nível mundial pela Onza Distribution e já foi vendida à Globoplay.

“Causa Própria”, a primeira série de produção exclusivamente portuguesa a ser exibida na HBO Max, em Espanha e Portugal, integra as aquisições estrangeiras da Movistar Plus Internacional, o maior operador de televisão por subscrição em Espanha.