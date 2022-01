RTP1 e a Antena 3 preparam nova temporada de “Eléctrico”

A RTP1 e a Antena 3 estão a preparar a segunda temporada de “Eléctrico”. Trata-se de um programa dedicado à música portuguesa apresentado por Henrique Amaro e Vanessa Augusto.

Constituído por 20 programas produzidos para a RTP1, com realização de André Tentúgal e engenharia de som de Nelson Carvalho, o formato televisivo vai voltar a ter como palco principal o cineteatro Capitólio.

Carlão, Fogo Fogo, Plutónio, Richie Campbell, Lena d’Água, Capicua, The Gift, Noiserv, Salvador Sobral, Luísa Sobral, Grognation, Regula, Rita Redshoes, Três Tristes Tigres, Ana Moura, Camané, Márcia, Tiago Bettencourt, HMB, Carolina Deslandes, Moullinex, Rodrigo Leão, Mão Morta, Moonspell, Orelha Negra, Gisela João, Miguel Araújo, Benjamim, Tim, Miguel Ângelo, GNR, Cais Sodré Funk Connection, Bonga, Paulo Flores, Clã, Manel Cruz, The Legendary Tigerman, Marta Ren & The Groovelvets, Branko e Julinho KSD são os nomes que vão passar pelo programa.

Por enquanto, não há data de estreia da nova temporada de “Eléctrico”, sabe-se apenas que as gravações dos concertos começam a 22 de junho.