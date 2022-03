RTP1 apresenta “Hoje Há Festival” no dia da semifinal

Em dia de semifinais do Festival da Canção, a RTP1 vai reviver em “Hoje Há Festival” os grandes momentos do maior evento de música nacional desde a sua primeira edição, bem como as músicas vencedoras.

Pelo programa vão passar a partir deste sábado, 20, às 15.00 H, os protagonistas da história da festa da música da RTP, que poderá acompanhar durante a tarde em dias de semifinal e final do Festival da Canção de 2021.

Em “Hoje Há Festival” vai poder ouvir Paulo de Carvalho, Cláudia Pascoal, Elisa, Adelaide Ferreira, Rui Drumond, Rui Bandeira, entre outros, e reviver as edições onde participaram, por exemplo, António Calvário, Lúcia Moniz, Carlos Mendes, Dulce Pontes e Eduardo Nascimento.

Ao longo da tarde João Paulo Rodrigues e Vera Fernandes vão guiar os telespetadores por esta viagem pela música nacional e conversar com alguns desses protagonistas.