RTP1 com emissão especial das Festas de Lisboa no dia 12 de junho

A RTP1 vai ter uma emissão especial no dia 12 de junho com as Festas de Lisboa. O ponto alto serão os casamentos e as marchas.

É já na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, que a RTP1 transmite uma emissão especial das Festas de Lisboa. O ponto alto será a celebração dos Casamentos de Santo António e o desfile das Marchas Populares, com cerca de dois mil marchantes a descer a Avenida da Liberdade.

Numa emissão especial ao longo do dia, a estação pública acompanha a celebração dos Casamentos de Santo António, na Sé de Lisboa e no Salão Nobre dos Paços do Concelho com Vanessa Oliveira, Jorge Gabriel, Joana Teles, Isabel Angelino e Serenella Andrade, além da presença de convidados musicais.

As Festas continuam com o habitual desfile das Marchas Populares que vai juntar cerca de dois mil marchantes na Avenida da Liberdade. A acompanhar tudo estarão Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato.

“Mas como as Festas de Lisboa já começaram, no dia 3 à noite, pelas 23.00 H, a RTP1 irá transmitir o concerto que marcou o início das comemorações deste ano: ‘Canções de uma Noite de Verão’. Um concerto gravado no dia 1 de junho, no Terreiro do Paço, que nos traz uma nova sonoridade a alguns êxitos da música pop/rock portuguesa nas vozes de Ana Bacalhau, António Zambujo, Aurea, Conan Osíris e Marta Ren, acompanhados pela Orquestra Pop Portuguesa”, refere o canal, em comunicado.