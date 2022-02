RTP1 estreia debates com Carlos Daniel na próxima terça-feira

O programa de grande debate “É ou Não É?”, com Carlos Daniel, estreia-se na RTP1 na próxima terça-feira, dia 27, às 22.00 H.

“É ou Não É?” pretende promover a discussão e dissipar dúvidas e acrescentar conhecimento sobre os principais assuntos da atualidade, com a presença de personalidades e especialistas. Carlos Daniel será o moderador deste novo espaço da Informação da RTP1.

O novo programa da estação pública aborda assuntos nucleares do presente, desde a Saúde, a Educação e a Justiça, mas também dos desafios com que o futuro nos interpela diariamente, designadamente ao nível tecnológico e ambiental.

Carlos Daniel modera o novo espaço de debate da RTP que contará com a presença de personalidades da vida pública e especialistas para uma reflexão sobre os tempos de mudança onde a investigação, a inovação e os problemas do mundo global são fatores decisivos e presentes nas nossas vidas.

“O programa mantém a linha de um debate livre e plural no principal canal da RTP. Pretende ser um espaço aberto a todos os pontos de vista sobre temas de grande atualidade, com presença regular de personalidades da vida pública mas com capacidade para revelar também novos protagonistas e especialistas”, começa por referir Carlos Daniel.

“Aliás, num tempo em que a informação se atomiza e tantas vezes deixa dúvidas, reservar lugar para quem mais sabe de cada assunto é uma obrigação fundamental do jornalismo. É isso que pretendemos fazer todas as terças-feiras: promover a discussão e dissipar dúvidas para acrescentar conhecimento. Daí a pergunta de partida ser ‘É ou não é?’”, justifica o comunicador da RTP.