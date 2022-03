RTP1 estreia “Parque Mayer” no feriado

Filme de António-Pedro Vasconcelos com Daniela Melchior, Diogo Morgado e Francisco Froes é exibido no primeiro canal no dia 1 de dezembro às 22.00 H.

A RTP1 vai estrear o filme “Parque Mayer” no primeiro feriado do mês. A estação pública mostra a obra realizada por António-Pedro Vasconcelos e argumento de Tiago R. Santos, que inclui no elenco nomes como Francisco Froes, Daniela Melchior, Diogo Morgado, Miguel Guilherme, Alexandra Lencastre, Carla Maciel, Miguel Borges, Sérgio Praia, Almeno Gonçalves, entre outros.

A história leva-nos a Lisboa, em 1933. Num teatro do Parque Mayer, durante os ensaios para uma nova revista, há de tudo: amores não correspondidos, pequenos dramas pessoais e uma constante luta contra a censura e a hábil tentativa de a contornar.

Mas, acima de tudo, o Parque Mayer esconde terríveis segredos com a capacidade de destruir vidas no tempo em que o Estado Novo começa a apertar o seu cerco e a liberdade está cada vez mais limitada.

Portugal inteiro está no Parque Mayer, onde a resistência à opressão será feita com um quadro de revista numa sala que responde com uma ovação de pé.