RTP1 estreia “The Post”, de Steven Spielberg

O canal público vai estrear esta sexta-feira um filme de Steven Spielberg com Meryl Streep e Tom Hanks, que nos conta a história de quem enfrentou o poder e revelou ao mundo o envolvimento norte-americano na Guerra do Vietname.

Em 1971, os editores Katharine Graham e Ben Bradlee do jornal “Washington Post” arriscam as suas carreiras e liberdade para expor segredos governamentais que abrangem três décadas e quatro presidentes dos Estados Unidos.

“The Post” é um “thriller” político que nos dá a conhecer o braço-de-ferro entre a Casa Branca e a imprensa que deu origem a uma decisão histórica do Supremo Tribunal, que considerou inconstitucionais os mandados emitidos para impedir a publicação de uma extensa e ultrassecreta documentação sobre o envolvimento norte-americano na Guerra do Vietname que Daniel Ellsberg, um funcionário do Pentágono, fizera chegar clandestinamente à imprensa.

Uma sentença que ainda hoje tem sido interpretada como uma meia vitória que não protege decisivamente os Media contra a invocação do argumento da segurança nacional.

As consequências e os jogos políticos dentro da Casa Branca num thriller protagonizado por Meryl Streep e Tom Hanks, com realização de Steven Spielberg que conquistou o público e a crítica. Para ver na próxima sexta-feira, às 01.30 H, na RTP1.