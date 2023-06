RTP1 exibe concerto da Aurea no Coliseu dos Recreios

Aurea celebra dez anos de carreira com espetáculos de norte a sul do país. A RTP1 exibe este sábado, 24 de junho, o concerto no Coliseu dos Recreios.

Aurea, cantora e mentora de várias edições do programa “The Voice Kids”, celebra dez anos de carreira.

Para comemorar, a RTP1 vai exibir o espetáculo que teve lugar Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde a artista apresentou o novo álbum de originais e interpretou vários êxitos da sua carreira “agora com novas roupagens”.

“O novo álbum ‘Moods‘ representa um universo amplo de sonoridades e comemora este momento único da incontornável carreira de Aurea”, pode ler-se em comunicado.

A emissão acontecerá no sábado, 24 de junho, a partir das 23 horas no canal um. Durante os próximos meses, Aurea vai percorrer salas de espetáculo de norte a sul do país.