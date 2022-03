RTP1 transmite primeira semifinal do Festival da Canção

Arranca neste sábado à noite a primeira semifinal do Festival da Canção da RTP. Sónia Araújo e Jorge Gabriel apresentam o programa com os primeiros dez temas em competição.

É já esta noite, a seguir ao “Telejornal”, que a RTP1 apresenta as dez canções concorrentes da primeira semifinal do Festival da Canção de 2022, que vai ser decidido no próximo dia 12 de março e decidir o concorrente que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão em Turim, Itália, entre 10 e 14 de maio.



Sónia Araújo e Jorge Gabriel são os apresentadores do evento que vai colocar frente a frente Aurea (“Why?”), Fado Bicha (“Povo Pequenino”), Diana Castro (“Ginger Ale”), FF (“Como É Bom Esperar Alguém”), Kumpania Algazarra (“A Minha Praia”), Maro (“Saudade, Saudade”), Norton (“Hope”), TheMisterDriver (“Calisun”), Os Quatro e Meia (“Amanhã”) e Valas (“Odisseia”).



Entre os cantores mais mediáticos desta prova estão Aurea, Os Quatro e Meia e FF, que falou à N-TV antes de começar a competição. “Fico muito feliz de estar rodeado de colegas cantores e compositores desta qualidade. Era um convite irrecusável da RTP e uma forma de mostrar a minha música nova em diversas plataformas, uma vez que não lanço um tema original há dois anos”.



Filomena Cautela, que vai apresentar a final ao lado de Vasco Palmeirim, não vai assistir hoje às primeiras canções por estar a gravar a nova temporada do “Programa Cautelar”, mas revelou ao nosso jornal as expetativas. “Tenho de ver no domingo ou por aqui em estúdio uma pequena televisão para ver em direto”, começa por brincar. “Acho que temos um grupo mesmo espetacular, dos melhores dos últimos anos. Depois é encontrar-me com o Vasco e a Inês Gonçalves. Ainda ontem estivemos em casa dele a ter umas ideias e é sempre muito prazeroso. Acho mesmo que vai ser um grande festival este ano e vai ser giro porque destas três mentes sábias e ponderadas só saem momentos de grande ponderação e dignidade”, concluiu, divertida.



A segunda semifinal do Festival da Canção da RTP1 realiza-se já no próximo dia 7, segunda-feira, dia em que a estação celebra o 65.º aniversário e que terá condução de Tânia Ribas de Oliveira e de José Carlos Malato.