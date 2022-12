RTP1 volta a apostar no “Dança Comigo”

“Dança Comigo”, um dos grandes sucessos da RTP1, está de regresso ao pequeno ecrã da estação pública.

De acordo com o comunicado de imprensa do canal um, o formato volta à antena no primeiro trimestre de 2023 e conta com Sílvia Alberto na condução do programa.

“Celebridades que todos conhecemos trazem-nos atuações que nos vão conquistar desde o primeiro momento. Mas o brilho e o talento vão fazer parte do nosso painel de jurados neste formato divertido e cheio de glamour”, pode-se ler em comunicado.

Recorde-se que “Dança Comigo” estreou-se na televisão portuguesa em 2006 e que começou a ser apresentado por Catarina Furtado. Posteriormente, Sílvia Alberto assumiu o formato.