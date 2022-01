RTP3 assinala 20.º aniversário com programação especial

O canal de Informação da RTP completa, esta sexta-feira, 15 de outubro, 20 anos. Ao longo do dia, a estação vai assinalar a data com vários momentos que ajudaram a contar a história do canal.

Em dia de festa, a partir das 16.00 H, o público pode assistir em direto a “uma reflexão sobre o futuro e os desafios do Mundo e em especial de Portugal”.

Com moderação de Cristiana Freitas, a RTP3 apresenta “Para Onde Vai o Mundo”, com o economista José Félix Ribeiro, a investigadora Raquel Vaz Pinto, a bióloga Maria Amélia Martins-Loução e o especialista em relações internacionais Bernardo Pires de Lima.

De seguida, às 17.00 H, com moderação de António Esteves, vai para o ar “Para Onde Vai Portugal”, com o professor de História de Arte Delfim Sardo, a socióloga Luísa Schmidt, João Maria Jonet, o autor de “O Parágrafo”, e a economista Sandra Maximiano.

“Da NTV à RTPN, da RTP Informação à RTP3, o testemunho de 20 anos de um mundo em mudança, sempre com os jornalistas da RTP na linha da frente. Informação rigorosa, plural e independente”, promete a RTP, em comunicado.