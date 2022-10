Rúben da Cruz desiste do “Big Brother” pelo filho

Rúben da Cruz abandonou na noite deste domingo o “Big Brother” por causa das saudades do filho, Salvador.

Em noite de expulsão, Cristina Ferreira começou por apresentar na gala da Venda do Pinheiro… uma desistência: Rúben da Cruz, DJ e um dos famosos que entraram nesta edição do “reality show” da TVI, desistiu do programa devido às “saudades” do filho, Salvador.

“Dei animação à casa nas primeiras três semanas, mas depois deixei de ser eu próprio quando as saudades do Salvador começaram a apertar, nem conseguia dormir bem”, confessou Rúben da Cruz a Cristina Ferreira.