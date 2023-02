Rúben da Cruz responde à acusação de traição: “Invasão de propriedade”

Rúben da Cruz respondeu, este sábado, 25 de fevereiro, à alegada traição do DJ para com a Filipa Falcão. O artista fala em invasão de propriedade.

O ex-concorrente do “Big Brother 2023” (TVI) começou por escrever que é com “grande tristeza” que se viu obrigado a esclarecer um assunto da esfera privada que veio a público, tornando-se o centro de “comentários de ódio”.

“Indo contra os meus princípios, com os quais me tenho regido ao longo dos anos, decidi tornar pública esta decisão por considerar que sempre fui acarinhado e respeitado tanto pela imprensa como pelo público. Peço que respeitem a minha privacidade, visto ser um momento delicado, não só para mim, mas também para a minha família”, escreveu, no InstaStories, do Instagram.

Sobre as acusações de traição, Rúben da Cruz quis esclarecer “alguns pontos”. “Invasão de propriedade. Na madruga de sexta-feira perdi o acesso ao meu telemóvel e, logo, todas as minhas redes sociais e contactos. Todas as partilhas feitas durante esse período não foram da minha autoria, nem com o meu consentimento”, explicou.

“Aliás, à hora da partilha deste comunicado contínuo sem acesso ao meu telemóvel tendo apenas recuperado os acessos às minhas contas e contactos”, acrescentou o ex-concorrente do “BB 2023”.

O DJ garantiu estar de “plena consciência” com os seus atos. “Estou de plena consciência com os meus atos, o último ano tem sido desafiante a nível pessoal. Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes que, espero, assim manter”.

“Pelo meu filho [Salvador Maria] opto por manter a minha vida privada assim mesmo: privada. E assim tenciono continuar a fazer e agradeço o mesmo respeito”, rematou Rúben da Cruz.