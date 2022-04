Rúben Pacheco Correia feliz por voltar a encontrar Cristina: “Nunca escondi a minha admiração”

No regresso à TVI, depois de deixar a SIC, Rúben Pacheco Correia, que ficou conhecido por partilhar as receitas no programa “Casa Feliz”, está empolgado por voltar a encontrar Cristina Ferreira.

O autor e dono do restaurante “Botequim Açoriano” deixou a estação de Paço de Arcos para voltar à “casa” que apostou em si quando tinha apenas 15 anos. No perfil de Instagram, o empresário mostrou-se feliz com o regresso e o reencontro com Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

“Passado um ano, volto a dar a mão a quem primeiro acreditou em mim. Segunda-feira será o meu primeiro dia como colaborador da TVI, onde estive pela primeira vez com 15 anos, acabado de publicar o meu segundo livro”, começou por escrever.

“Serei o mesmo de sempre, com vontade de aprender e retribuir. Diz o nosso povo que: ‘quem muda, Deus ajuda’. Não podemos ser condenados por mudarmos e tentarmos encontrar novos desafios e condições. Pode ser um ímpeto da minha juventude, mas acredito que os sonhos não têm limites”.

Sobre a oportunidade de se mudar para a TVI, o ex-colaborador da SIC garantiu que a proposta surgiu depois de ter apresentado o “Estamos em Casa”, no sábado de manhã, e que não andou a negociar com ninguém.

“Esta oportunidade surgiu ontem [terça-feira]. Sábado, quando apresentei o ‘Estamos em Casa’, entreguei-me de corpo e alma à SIC, como sempre fiz. Não estava a negociar com ninguém, a proposta surgiu depois. Aceitei porque o desafio que me colocaram é mais entusiasmante do que aquele que ali tinha. Aceitei, porque nunca escondi a minha admiração pela Cristina Ferreira que, volto a dizer, foi quem apostou em mim na televisão”, explicou.

No entanto, “antes de aceitar a proposta”, o autor esclareceu que comunicou ao canal a sua decisão.

Agora, Rúben Pacheco Correia está “ansioso” pela estreia: “Com humildade, sonho continuar a apostar em projetos e pessoas que me deixam feliz. Não é isto que todos procuramos? Estou feliz e ansioso por começar este novo capítulo. Citando a ‘madrinha’, segunda-feira ‘é amanhã’!”