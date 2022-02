Rúben Rua e Helena Coelho destacam críticas ao “VivaVida”: “Não tínhamos estreado e já estávamos a ser arrasados”

Rúben Rua e Helena Coelho reagiram às críticas ao programa que apresentam na TVI, “VivaVida”, e destacaram que estão a ser arrasados desde antes da estreia.

O manequim e a influenciadora digital estiveram no “Dois às 10”, esta sexta-feira, e responderam aos comentários negativos que têm recebido desde que foram anunciados como os apresentadores do formato do canal.

“Acho que nem sempre foi justo. Existem programas que ganham, existem programas que perdem e existem programas que ganham às vezes e que perdem às vezes. O ‘VivaVida’ não é um formato que a estação espera que vença”, afirmou Rúben Rua, referindo-se às audiências. “Mesmo quando ganhamos as notícias são sempre derrota”, acrescentou ainda Helena Coelho.

“O que senti é que nós não tínhamos estreado ainda, não tinha chegado ao fim, e já estávamos a ser arrasados. Os comentários nas redes sociais arrasavam o ‘VivaVida’”, destacou o manequim.

Rúben Rua sublinhou ainda que quando o “VivaVida” perde é notícia, mas quando ganha não é.