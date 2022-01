Rúben Rua é o novo apresentador do programa das tardes de sábado. O manequim soube a novidade em julho.

“O Dia de Cristina” continua com a sua emissão na parte da tarde e com o formato chegam mais novidades. Depois da chegada de Joana Barrios, Cristina Ferreira anunciou o novo apresentador do programa das tardes de sábado: Rúben Rua.

“Quero estar aqui. Eu quero isto,. Eu sou assim. Ou é, ou não é! […] É a televisão. Foi ontem, é hoje e vai ser a minha vontade. Isto vai depender de mim e das coisas correram bem, público”, começou por afimar o manequim.

Sobre o desafio que se avizinha, Rúben Rua foi perentório: “Se há algo que estou a fazer na minha vida quero fazer bem feito. Quer mostrar às pessoas que me pertiram que me sentasse aqui hoje que sou uma aposta ganha e que mereço estar aqui”, prosseguiu.