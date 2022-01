Rúben Rua indignado com gozo de Joana Marques: “Lembram-se de nós para promover livros”

Rúben Rua não gostou das criticas que Joana Marques fez no podcast “Extremamente Desagradável”, na Rádio Renascença, e mostrou-se indigmado.

O modelo, de 34 anos, foi o alvo da humorista nesta terça-feira, 12 de outubro, devido à sua entrevista à Rádio Comercial. O também apresentador da TVI não apreciou o tom mordaz da radialista e recorreu às redes sociais para mostrar o seu desagrado.

“É triste que algumas pessoas se lembram de nós quando querem promover os seus livros e depois sejam, constantemente, extremamente desagradáveis”, começou por defender.

“Os limites do humor são discutíveis, os da educação seguramente que não. Assim como a fundamentação e contextualização, que ao contrário do ar que diminui a sua densidade com o aumento da altitude, deveriam ser mais sustentadas”, escreveu num Instastorie, ferramenta do Instagram.

No “Extremamente Desagradável” desta quarta-feira, 13 de outubro, Joana Marques falou sobre o blogue ‘Arrumadinho’ e a entrevista que deu a Júlia Pinheiro e deixou um recado a Rúben Rua e a Ricardo Martins Pereira: “Só avisar o Arrumadinho, caso queira de certa forma insultar-me como Ruben Rua, que espere por amanhã, que ainda vem a segunda parte e depois insulta tudo de uma vez”, disse.

Não só a humorista fez referência à publicação de Rúben Rua como também Ana Galvão comentou o sucedido: “Faz-me confusão ter pessoas a falar assim de mãe de filhos”, disse.