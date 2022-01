Rúben Rua lembra problema de gaguez que começou em criança

Rúben Rua lembrou, este sábado, 23 de outubro, o problema de gaguez que surgiu quando tinha 12 anos e estava a mudar de escola.

O apresentador do programa “Em Família”, da TVI, esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes no formato de entrevistas “Conta-me”. A certa altura, o comunicador lembrou o momento em que começou a sofrer de gaguez.

“Até pode não estar relacionado, mas foi nessa fase que comecei”, recordou. “Lembro-me que existiam momentos que eram difíceis. Ler em voz alta ainda hoje nem sempre é muito fácil”, acrescentou.

Hoje em dia, o também modelo admitiu que tem “técnicas” que o ajudam para não sofrer de gaguez.

“Às vezes era quase frustrante pensares que tens um discurso na cabeça e ser quase como o raciocínio ser mais rápido do que a oralidade. As palavras estavam todas na minha cabeça mas não saíam no tempo certo”, contou.