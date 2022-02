Rúben Rua pronto para voltar à TV: “Sou um jogador livre”

O manequim e apresentador está sem projetos em televisão e abre a porta aos três canais. As saudades já são muitas…

Depois de ser entrevistado por Cristina Ferreira, na SIC, Rúben Rua vai voltar aos ecrãs de televisão na concorrência, na RTP1, no programa “I Love Portugal”, que regressa para a segunda temporada já em agosto. O manequim e apresentador voltou a sentir o ambiente de estúdio depois de, na TVI, ter participado nos programas “First Date”, “Somos Portugal” e “Like Me”.

“Tenho saudades da televisão, é das coisas que mais gosto de fazer na minha vida. Acho que consegui reconhecimento do público nos últimos anos. No ‘I Love Portugal’ o princípio do apresentador não se aplicou e fui concorrente, mas estar neste estúdio com colegas meus faz-me pensar que quero voltar a abraçar este meio”, diz Rúben Rua em entrevista à N-TV.

Apesar da ligação de vários anos ao quarto canal, o manequim não exclui outros trabalhos. “Sou um jogador livre e tudo pode acontecer, mas não sei o que se passa no canal A ou B. Não é por não estar a apresentar neste momento que mudo o foco. Acredito que posso ter um percurso como apresentador. A TVI foi a minha casa vários anos, mas ninguém sabe o que pode acontecer amanhã e a televisão dá muitas voltas”, acrescenta.

Para já, a prioridade não é a moda. “A moda fez muito parte da minha vida, é um percurso iniciado há 15 anos, mas o meu foco e aposta é na televisão. Não é por não estar a apresentar que mudo ou foco”, remata.