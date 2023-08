Rubiales não se vai demitir face à polêmica do beijo com Jenni Hermoso

Face à polémica envolvente com Jenni Hermoso, Rubiales não se vai demitir do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

O beijo que Luis Rubiales deu a Jenni Hermoso depois da final do Mundial feminino tem sido alvo de grandes polémicas. Após pedir desculpas pelo ato, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) diz que não se vai demitir do cargo.

Em assembleia-geral, o dirigente falou. “Chegou a altura de dizer alguma coisa. Cometi um erro e não era o momento certo para fazer este gesto. É assim tão grave que deva ir-me embora? Não me vou demitir”, afirmou.

“Tenho de pedir desculpa à sua majestade, à Casa Real, e a todos aqueles que sentiram ofendidos, porque entendo que é um gesto pouco dignificante. As minhas mais sinceras desculpas. Nunca me tinha comportado desta maneira, a emoção era grande por tudo aquilo que me tinha passado”, disse.

“Perante 80 mil pessoas e milhões através da televisão, o desejo que podia ter era o mesmo que podia ter ao beijar uma das minhas filhas. Não há posição de domínio. Embora se esteja a vender outra coisa. Foi um beijo espontâneo, mútuo e consentido. Este é o ponto-chave. Foi consentido”, garantiu o dirigente da RFEF.

Rubiales afirma ainda que este é um caso de “assassinato social”: “Acusam-me de matar”.

“É preciso diferenciar a verdade da mentira. Sejam feministas de verdade e não falsas feministas como muitas que andam por aí”, acrescentou dirigindo-se às filhas presentes na sala.