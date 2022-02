Rui Andrade está de luto com a morte da irmã

Teresa Andrade, a irmã de Rui Andrade, morreu um ano depois de ter sido diagnosticado com cancro.

Rui Andrade está de luto. O ator revelou nas redes sociais que a irmã, que estava a tentar ultrapassar um cancro no estômago, morreu, este sábado, 23 de janeiro.

“Olha por nós”, pode ler-se na dedicatória que o artista partilhou no Instagram. Posteriormente, nos InstaStories, publicou ainda uma fotografia da irmã, com a música “Ao Teu Lado”, do próprio, como tema fundo.

Foram várias as figuras públicas que se reuniram na secção dos comentários para dar força ao ator, como Sofia Arruda, Nuno Eiró e Rúben Madureira.

De recordar que, há um ano, Teresa Andrade anunciou nas redes sociais que tinha sido diagnosticada com cancro.