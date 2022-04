Rui Baptista revela que se inscreveu no “Big Brother” para ajudar a família

Rui Baptista foi um dos dois eliminados do “Big Brother”, da TVI, da última gala, neste domingo, 3 de outubro. O ex-concorrente foi expulso pelo líder.

O “bartender”, de 31 anos, esteve à conversa com os jornalistas e falou sobre a sua experiência na casa, como encara a expulsão inédita e fez várias revelações sobre a sua vida.

“Esperava ficar mais tempo. Não tinha ideia de sair tão cedo mas o jogo foi assim para mim. Acabei por não ser expulso pelos portugueses. Ao que parece foi uma expulsão inédita e tinha que acontecer comigo. Só tive que aceitar”, começou por dizer.

No entanto, o ex-concorrente garantiu que o problema não esteve na sua relação com Rui Pinheiro até porque teve “menos proximidade com outras pessoas na casa”.

“Acho que acabou por ser uma sequência de acontecimentos que ditaram a minha expulsão. Desde logo com quem tenho que estar mais chateado é comigo mesmo porque eu fiz parte da prova do líder em que o Rui ganhou e se tivesse sido eu a ganhar certamente não tinha saído”, acrescentou.

O “bartender” revelou que na segunda semana recebeu a notícia que a avó de 80 anos, que vive consigo desde 2019, teve uma queda e fraturou a clavícula. “Não falei nada disso com ninguém. As coisas que o António disse estão completamente erradas porque se quisesse dar uma imagem de coitadinho tinha transmitido à casa inteira a notícia que recebi da minha avó”, disse.

Rui Baptista abriu o livro sobre o motivo por ter entrado no “BB”: “Era entrar para entreter a minha avó e ter esta oportunidade única de uma avó ver o neto na televisão e ficar entretida com as coisas que o neto faz. […] Por outro lado era aproveitar as oportunidades que pudessem surgir quando saísse do programa”.

A morte do pai foi um dos momentos mais complicados da sua vida. “Tinha 22 anos, era um miúdo que não sabia quais eram as responsabilidades da vida e, de um momento para o outro, essas responsabilidades caíram-me em cima”, confessou.

“Os médicos chamaram-me à parte no hospital para dar essa notícia que o meu pai tinha três meses de vida, é aquela notícia que nenhum de nós se acredita, recebemos a notícia como uma bomba. Nunca achei que ele fosse morrer sempre achei que ia dar a volta e superar, infelizmente não conseguiu superar e acabou por falecer 27 dias depois. A minha vida mudou esse momento”, garantiu.

“Vi os médicos e os enfermeiros a correrem muito rápido e a entrarem no quarto e eu percebi que era para o meu pai. Passado uns minutos saiu apenas uma pessoa que veio ter connosco e deu a notícia que o meu pai tinha acabado de falecer. A partir desse momento o meu único pensamento foi a minha mãe e a minha avó”, prosseguiu.