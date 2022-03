Rui Maria Pêgo sobre assumir a homossexualidade: “A reação dos meus pais foi de medo”

O apresentador, radialista e ator falou abertamente sobre a homossexualidade e revelou como os pais reagiram quando optou por se assumir.

Rui Maria Pêgo esteve no programa da TVI “Conta-me” e numa conversa descontraída com Manuel Luís Goucha contou que a família lidou com “medo” e “irritação” quando, aos 19 anos, “saiu do armário”, como o próprio referiu.

“O grande problema dela era o que é que me poderia acontecer. […] A reação dos dois foi de medo e de alguma irritação por não ter dito mais cedo”, acrescentou.

“Nunca tiveram uma atitude conservadora, embora eu saiba que eles são de outra geração e, portanto, precisaram de um período de adaptação. Lembro-me que a certa altura, num jantar, fiz um piada e eles não gostaram. Nessa altura, disse-lhes: ‘Ou vocês se riem comigo, ou vou passar a rir sozinho’”, acrescentou.

O comunicador confessou que teve receio de ser despedido quando assumiu publicamente a homossexualidade, já que trabalhava na rádio Renascença, um grupo católico. “Não houve dúvidas nenhumas sobre a minha continuidade”, garantiu, uma vez que trabalha, atualmente, na Rádio Comercial.