Rui Moreira é o novo comentador da TVI24: “É conhecido pela frontalidade”

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, é o novo comentador da TVI24 e junta-se a Manuela Ferreira Leite e a Fernando Medina.

No âmbito da nova estratégia definida para a TVI24 “o reforço da linha de opinião é um dos aspetos centrais para 2021”, avança a estação, em comunicado.

“A TVI24 quer afirmar-se cada vez mais como um canal de informação relevante para os espectadores, com opinião pertinente, plural, acutilante e respeitada”, defende Anselmo Crespo. “É neste contexto que surge o convite a Rui Moreira para ser comentador da TVI24. Rui Moreira é uma das vozes mais respeitadas do país, conhecido pela frontalidade com que defende as suas opiniões”, conclui o diretor de Informação da TVI.

Rui Moreira vem reforçar a linha de opinião do canal, juntando-se a Manuela Ferreira Leite e a Fernando Medina.

O novo comentador estreou-se esta sexta-feira e promete comentar a atualidade sempre ao final da semana, às 21.45 H, na TVI24.