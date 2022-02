Rui Oliveira revela detalhes sobre casamento e paternidade. Goucha reage

Rui Oliveira revelou detalhes sobre o relacionamento com Manuel Luís Goucha, desde o início da relação, o casamento e ainda a paternidade. O apresentador já reagiu nas redes sociais.

Há 20 anos num relacionamento, o companheiro do apresentador contou, em entrevista ao programa “Conta-me”, este sábado, como se conheceram e destacou que são apenas “dois homens que se gostam”.

“Fui convidado para um jantar por um amigo e deparo-me com o Manuel Luís. Estamos ali numa brincadeira e esse amigo do Manuel Luís apresentou-me como sendo o conde. Começamos a brincar, saímos ali do jantar e despedimo-nos. Normalmente, despeço-me ou cumprimento as pessoas com um abraço. Abracei o Manuel Luís e desatou a rir-se, aflito. […] Mais tarde, tocam-me à campainha. Era o Manuel Luís. Nunca mais nos separamos”, revelou.

“Nós não temos nada preparado. E somos aceites por todas as pessoas. Atuamos normalmente porque a sexualidade só nos diz respeito a nós. Somos dois homens que se gostam, que vivem juntos e que não têm que mostrar mais nada se não esta naturalidade como um casal heterossexual faz”, destacou.

Rui Oliveira sublinhou ainda que “o Manuel Luís é um excelente profissional” e que tem como função dentro do casal “é agilizar de forma a que se entregue em pleno àquilo que ele melhor faz, a televisão”.

Ainda sobre a paternidade, Rui Oliveira explicou que pensaram em adotar “muito tarde”. “Quando adotas uma criança, tens de a acompanhar, estar disponível… O Manuel Luís também gostava muito, mas, à noite, o cão começa a ladrar e diz: ‘O cão tem de se calar’. Imagina ter uma criança a chorar à noite com uma otite ou com uma inflamação e ele não poder dormir. Embora ele gostasse muito, tenho de pensar: ‘Tudo bem, vamos adotar, mas e depois, quando isto acontecer? Qual vai ser a reação?’”, afirmou.

Após a transmissão da entrevista, Manuel Luís Goucha reagiu nas redes sociais. “Que belo companheiro que a vida me deu. Que orgulho Rui e Maria pela vossa conversa”, realçou.