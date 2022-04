Rui Pedro Braz deixa TVI e é o novo diretor-geral do Benfica

Rui Pedro Braz abandonou, nesta segunda-feira, a TVI, informou a estação. O ex-comentador é o novo diretor-geral do Benfica.

“A partir de hoje, Rui Pedro Braz termina a sua ligação com a estação de Queluz de Baixo”, refere a TVI, em comunicado.

“Rui Pedro Braz juntou-se à TVI em 2012 e, ao longo destes anos, participou como comentador e analista desportivo em vários programas de sucesso, na antena da TVI e TVI24”.

“A TVI agradece o profissionalismo de Rui Pedro Braz e deseja-lhe os maiores sucessos nos seus projetos futuros”, conclui a estação de Queluz de Baixo.

Rui Pedro Braz será o novo diretor-geral do Benfica e substitui no cargo Tiago Pinto, que se mudou há meses para a A.S. Roma, em Itália, o novo clube de José Mourinho