Rui Pedro quer desistir do “Big Brother”: “Estava a fazer um sacrifício”

Na sequência de diversas polémicas durante as últimas semanas no “Big Brother – A Revolução”, Rui Pedro ameaçou desistir do “reality show” da TVI e abandonar a casa na Ericeira.

Rui Pedro quer sair do formato depois de terem sido transmitidas, no “Diário” desta quarta-feira, imagens nas quais este dirige palavras “duras e insultuosas” a Joana e organiza uma estratégia para ser expulso ao nomeado, indo “contra os princípios do jogo” e sendo, posteriormente, sancionado pelo “Big” com uma nomeação direta.

“Saio hoje. Os portugueses viram todos os meus comportamentos. […] Estava a fazer um sacrifício para me manter aqui por respeito a todos os portugueses que me apoiam e à minha família”, afirmou o concorrente. “Bom trabalho, boa sorte a todos. Até a uma próxima”, acrescentou.

Posteriormente, o jogador tapou ainda todas as câmaras do “closet” enquanto fazia as malas, acusando a produção de o traírem. “Com licença, já não sou jogador e não quero ser filmado. […] O que fizeram foi traírem-me”.