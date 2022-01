Marido de Júlia Pinheiro deixa direção de Programas da rádio Antena 1, RDP África e RDP Internacional

Rui Pêgo deixa a direção de Programas da rádio Antena 1, RDP África e RDP Internacional, sendo substituído, de forma interina, por Ricardo José Soares Matos Salvado.

O marido da apresentadora Júlia Pinheiro cessou funções, a partir desta quarta-feira, 31 de março. No entanto, o locutor continua a trabalhar com a RTP e a colaborar editorialmente com a Antena 1.

“O Conselho de Administração da RTP aceitou o pedido de demissão de Rui Pêgo das funções que desempenhava como Diretor dos serviços de programas de rádio Antena 1, RDP África e RDP Internacional”, informa a RTP num comunicado.

“A cessação de funções é válida a partir de hoje, 31 de março de 2021. Dada a atual fase de transição da equipa de gestão da RTP, o Conselho de Administração decidiu nomear, interinamente, para substituir o atual diretor nas mesmas funções, Ricardo José Soares Matos Salvado, atualmente Diretor Adjunto da Antena 1, tendo já informado a ERC”, prossegue a estação pública.

“O Conselho de Administração compreende e aceita a decisão pessoal e agradece ao Rui Pêgo, pela qualidade, profissionalismo e empenho demonstrados ao longo dos últimos anos, nas diversas funções de direção desempenhadas nas antenas da rádio pública”, conclui.

Rui Pêgo decide abandonar a direção de Programas da Antena 1 poucos dias depois de ter sido conhecida a nova administração da RTP, que será presidida por Nicolau Santos.