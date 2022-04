Rui Pinheiro fala sobre passado atribulado na “curva da vida” do “BB”: “Queria sair e apanhar mocas”

Rui Pinheiro foi o protagonista da “curva da vida” transmitida no diário do “Big Brother”, na TVI, esta segunda-feira, 27 de dezembro.

Durante o vídeo é possível ouvir o “personal trainer” falar sobre o seu passado conturbado com drogas, álcool, depressão e relações. O concorrente “da casa mais vigiada do país” começou por lembrar a sua infância.

“O meu pai não era muito presente, nem um marido. A minha mãe suportava a parte da nossa educação e, neste momento, tenho uma ligação muito maior com a minha mãe. Nesta altura, tínhamos alguns problemas financeiros e, também, por causa disso, foi um despoletar da depressão da minha mãe. Foi até quando ela sofreu uma paralisia cerebral”, disse.

De seguida, o finalista do “reality show” contou que, em 2008, entrou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas nem tudo correu da melhor forma, pois sofreu uma depressão.

“Saía muito à noite, estudava um bocado em cima da hora, mas conseguia-me sempre safar. Neste momento, não me sentia bem quando estava sóbrio. Comecei a utilizar algumas coisas que não me orgulho muito e isto fez com que ficasse um bocado deprimido. Queria sair e apanhar umas mocas”, confessou.

“Andava um bocado à procura do vazio: drogas, álcool, sexo e então foi isto que me levou um bocado para baixo. Estava muito magro nesta altura, já quase nem conseguia falar sem tossir e depois comecei a ter umas areias nos rins”, desabafou.

No entanto, em 2012, decidiu mudar de vida: “Vim estudar para Lisboa e começar de novo. Os meus amigos começaram a treinar e eu tinha medo de que eles tivessem um corpo mais fixe do que o meu. Comecei a treinar”, contou.

No que ao campo amoroso diz respeito, Rui Pinheiro revelou já ter traído e ter tido mais do que uma relação ao mesmo tempo. “Realmente relações não eram para mim. Não estava preparado para namorar seriamente e para ser aquilo que eu queria que o meu pai tivesse sido para a minha mãe”, rematou.