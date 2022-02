Rui Porto Nunes: Entre a televisão e os trilhos de BTT

O ator conseguiu juntar os dois sonhos de infância: conciliar as provas de bicicleta de todo o terreno (BTT) com as novelas.

Quem o vê, de braço esquerdo esfolado, numa prova de BTT na África do Sul, não estranha: Rui Porto Nunes sempre foi um fanático de bicicletas de todo o terreno e, este ano, está a juntar a paixão da juventude com outra: a vontade de continuar a fazer televisão.

Depois de ter dado nas vistas em “Morangos com Açúcar” e, mais tarde em “Lua Vermelha”, o ator integrou alguns elencos, chegou a “desaparecer” do “ar” durante algum tempo, mas agora está de volta, na novela “Festa é Festa”, da TVI, na pele de “Zé Fibra”. Isso mesmo: o homem da TV Cabo.

“É um regresso à televisão e com muito gosto”, refere Rui Porto Nunes à N-TV, à margem das recentes gravações da trama imaginada por Cristina Ferreira. “A minha personagem é um técnico da MEO e veio dar a fibra que faltava à Aldeia da Bela Vida”, acrescenta o ator, numa jogada de “product placement” – introdução natural de marcas -, do quarto canal.

“Entrei com a novela em andamento, mas a equipa é fantástica e enturmei-me muito bem. Quando cheguei iam todos a 200 quilómetros hora, mas depois facilmente entrei no barco e as coisas começaram a correr bem”.

O ator assume-se um “mega fã do Pedro Teixeira, da Ana Guiomar e do Pedro Alves”. “Todos os bonecos estão muito bem construídos, mas estes três dão uma bela vida à novela”, defende.

Quanto às bicicletas, Rui Porto Nunes esperava voltar ontem da África do Sul, onde participou “na prova mais importante do calendário de mountain bike”. “Voltei às bicicletas depois dos ‘Jardins Proibidos’, em 2015, porque estava muito gordo. Retomei a sério só há dois anos, numa altura em que estava com menos trabalho e decidi focar-me no BTT”.

O ator passa, atualmente, muito pouco tempo em Portugal. “Tenho aproveitado bastante e só faço praticamente provas no estrangeiro: Suíça, Espanha, África do Sul e Brasil e tenho-me divertido imenso”, conclui.