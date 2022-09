Rui Porto Nunes fala sobre o fim da relação com Jani Gabriel

Rui Porto Nunes esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no vespertino “Goucha”, na TVI, e lembrou o fim da sua relação com Jani Gabriel.

O ator, bastante reservado no que à vida privada diz respeito, referiu, no programa das tardes da estação privada, estar “muito bem”, mas com o coração desocupado.

Sobre o fim do relacionamento amoroso com a apresentadora, o intérprete garantiu que “não foi um fracasso”.

“Acho que, mais uma vez, voltamos à conversa dos ciclos e da vida que nos encaminham e que no final bate tudo certo”, continuou.

Recorde-se que Rui Porto Nunes e Jani Gabriel separaram-se após terem ficado noivos. A separação ocorreu em 2021.