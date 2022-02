Rui Santos confirmado na CNN Portugal: “Vamos a eles!”

A CNN Portugal confirmou na manhã desta segunda-feira a contratação de Rui Santos. O comentador abandona a SIC depois de mais de 20 anos.

Confirmado. Depois de duas semanas de especulação, devido à saídada SIC e ao cancelamento do programa no qual fazia comentários na SIC Notícias, Rui Santos é a nova contratação da CNN Portugal.

“Jornalista com uma carreira de 45 anos dedicada ao jornalismo na área do desporto, Rui Santos é o mais influente e pertinente comentador de futebol em Portugal. Com experiência em imprensa e televisão, Rui Santos junta-se agora à equipa do mais ambicioso projeto de informação do país, a CNN Portugal”, refere o canal, em comunicado.

“Venho para ajudar a fazer história. Não podia recusar um grande projeto, com marca. A CNN Portugal é o maior projeto da televisão portuguesa dos próximos anos. Sempre disse que gostava de ser desafiado e sempre me confessei disponível para grandes desafios. Vamos a eles!” destaca Rui Santos.

Rui Santos vai ter uma intervenção transversal na televisão e no digital, com projetos que vão do comentário, às crónicas ou podcasts. Terá também intervenção noutros meios do Grupo Media Capital, designadamente na TVI.

“Trabalhamos diariamente para que a CNN Portugal seja inovadora e interventiva, com rigor e objetividade. Estamos a constituir uma equipa de profissionais que será determinante para a concretização e sucesso deste projeto. Neste sentido, a contratação de Rui Santos, comentador conhecido por ser um defensor das boas práticas no futebol, é uma mais valia para a nossa equipa. Contamos com a sua experiência para levarmos a todos o melhor da análise e comentário desportivo”, refere Nuno Santos, diretor-geral do canal.