Rui Unas lança rubrica digital com Marco Horácio

0;Isto Vai Correr Mal” é a nova rubrica do podcast “Maluco Beleza”, criada por Rui Unas com Marco Horário.

Todos os domingos, às 22h, no YouTube do “Maluco Beleza”, esta dupla responde a dúvidas do mundo digital como: O que existe dentro de uma cápsula de café? Será café? E a que sabe? A café? O café continua a ser café se retirado de uma cápsula ou passa a descafeinado?

Rui Unas e Marco Horácio – vestidos com rigoroso vestuário científico e munidos de material técnico – propõem-se a viajar por estas questões que lhes sejam lançadas, com o objetivo de mostrar ao público a sua veracidade.

O primeiro episódio já está disponível no YouTube.

Lembre-se que o podcast “Maluco Beleza” é conduzido pelo apresentador e ator da SIC e pela cadeira do convidado já passaram famosos como Nuno Lopes, Bruno Nogueira, Pedro Teixeira, Plutónio, entre outros.

