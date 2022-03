Depois de “Nazaré”, Rui Unas aceitou o desafio e vai participar na próxima novela da SIC “Bate Coração”.

O ator, de 46 anos, já iniciou as gravações do seu próximo projeto de ficção. Rui Unas faz parte do na nova aposta do terceiro canal.

Além do trabalho no pequeno ecrã, Rui Unas está também a preparar a gravação de um novo filme, ao mesmo tempo que continua a conduzir as suas entrevistas no “Maluco Beleza”.