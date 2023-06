Rumores de reconciliação depois de Ruben Rua se declarar à ex-namorada: “Sempre grato por ti”

Ruben Rua tornou público o fim do seu relacionamento em abril, mas recorreu agora às redes sociais para se declarar à ex-namorada. Seguiram-se os rumores de uma possível reconciliação.

Em abril deste ano, Ruben Rua tornou público o fim do seu relacionamento com a Malin Svensson. No entanto, esta terça-feira, 14 de junho, o apresentador do “Em Família”, programa transmitido pela TVI, partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia com a ex-namorada, em Ibiza, local escolhido para passar férias.

“O que amaste profundamente será sempre uma parte de ti. Sempre grato por ti, peyotita”, escreveu na legenda.

Os seguidores deliraram com a imagem que pressupõe uma possível reconciliação. “Façam mas é as pazes de uma vez”, “Sejam felizes” e “São um lindo casal. Aproveitem a vida” são alguns dos comentários que se podem ler.