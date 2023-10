Ruy de Carvalho: “As nossas cinzas vão ser lançadas juntas ao mar”

O ator Ruy de Carvalho esteve à conversa com Júlia Pinheiro e revelou o desejo de ser cremado para juntar-se à mulher.

Ruy de Carvalho esteve no programa “Júlia”, à conversa com Júlia Pinheiro. Durante a entrevista, o ator revelou um desejo à apresentadora: ser cremado quando morrer para juntar as suas cinzas às da mulher.

“Ela foi cremada e eu vou ser cremado, e as nossas cinzas vão ser juntas para serem lançadas no mar, na Madeira, de onde a minha Ruth era natural”, contou. “Não quero que as pessoas fiquem tristes no dia em que eu morra”, acrescentou ainda.

De relembrar que a mulher de Ruy de Carvalho, Ruth, faleceu há 16 anos, em 2007. Do casamento de ambos, nasceram dois filhos: João e Paula de Carvalho.

Recentemente, na Gala dos Globos de Ouro, o ator foi homenageado. “Obrigado a todos os portugueses que há quase 97 anos me acarinham”, disse Ruy de Carvalho.