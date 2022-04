Ruy de Carvalho contra os maus tratos a animais

Depois da detenção do cavaleiro João Moura, de 59 anos, por alegado crime de maus tratos a animais de companhia, Ruy de Carvalho usou as redes sociais para agradecer às autoridades que resgataram os animais, destacando a revolta que sente.

O ator partilhou, esta quinta-feira, na conta de Instagram, uma das fotografias divulgadas pela GNR, que mostram 18 cães da raça Galgo com sinais evidentes de subnutrição.

“Todos os dias me arrepio quando a minha família e amigos me dizem o que se passa por este país fora com os nossos amigos de quatro patas, sejam cães, gatos ou outros animais…”, começou por escrever o ator na legenda da publicação.

“Ainda quero acreditar na bondade do Homem, mas cada vez tenho mais dificuldade. Isto é gostar de animais? Com que direito humilhamos assim estes seres que, apesar de todos os maus tratos, foram de uma ternura enorme para quem os vai tratar?”, acrescentou.

“Obrigado por os terem salvo! Ainda há muitos para salvar”, concluiu.

Recorde-se que após ser interrogado no Tribunal de Portalegre, João Moura foi constituído arguido e saiu em liberdade com Termo de Identidade e Residência.