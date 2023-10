Sábado à tarde na TVI vai ser marcado pelo casamento real

Maria Francisca de Bragança e Duarte Maria de Sousa Araújo Martins vão subir ao altar este sábado à tarde e a cerimónia será transmitida em direto na TVI.

Neste sábado, dia 7 de outubro, Portugal irá assistir novamente a um casamento real, quase trinta anos depois. Dois dias após a celebração da Implantação da República, Maria Francisca de Bragança irá casar-se com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, advogado de 32 anos.

A cerimónia será transmitida, em direto, pela TVI, a partir do Palácio Nacional de Mafra. “Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes, José Carlos Araújo e Rita Rodrigues vão conduzir a emissão desta cerimónia, acompanhados no terreno por Maria João Rosa e Gonçalo Nuno Cabral”, lê-se em comunicado da estação.

De relembrar que as celebrações iniciam-se um dia antes do casamento e um dia após as celebrações do 5 de outubro. O casal irá receber os convidados estrangeiros, vindos de casa reais próximas da família. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa são convidados da casa real e o cardeal-patriarca, Manuel Clemente, irá celebrar a cerimónia religiosa.