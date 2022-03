Sabe o que significa a cor de cada casaco de Cláudio Ramos no “Big Brother 2020”?

View this post on Instagram

… A fotografia é de ontem. Estava a aplaudir os meus concorrentes que estão a dar a Portugal um reality como há muito não se via. Eles amam, brigam, discutem, tem vários pontos de vista e o seu contrário logo a seguir… São todos diferentes na maneira de encarar o desafio que não é fácil! Mas antes disso, este aplauso é para todos vocês que se juntam a nós e vibram com esta novela da vida real vigiada 24 horas por dia. Que mexe com pessoas, imprensa, sites da especialidade, fóruns de opinião, quadros de sondagens, conversas de rua, mesas de café, grupos de WhatsApp, tópicos de Twitter, ocupa as redes sócias… O @bigbrothertvi é isto. Um extraordinário formato e eu rebento de orgulho de estar à sua frente. Abençoado @nuno.sant0s que se lembrou da corajosa ideia, abençoada vida que me deu o ‘jogo de cintura’ onde fui agarrar o preparo para que, ao longo de uma noite tenhamos espaço para o improviso e que sem teleponto me permita viajar na montanha russa das emoções que um reality à seria nos oferece. Viverei 100 anos sem vos poder agradecer. Quem gosta de televisão sabe o que isto significa. Quem a vive percebe tão bem como eu. Quem a honra e lhe dá o espaço que tem nas nossas vidas sublinhará cada palavra deste post. . Obrigado a todos e boa semana! ❤️ . #euclaudio #claudioramos #bbtvi #bbrauneoficial #cavalinhooficial