Sabe qual foi o evento que fez “sorrir e chorar muito” Fernanda Serrano? A atriz responde

Fernanda Serrano descreveu, nas redes sociais, o evento recente que a fez “chorar e rir muito”: o concerto dos Coldplay, em Coimbra.

Fernanda Serrano não fugiu à regra e, tal como muitos famosos, foi na semana passada ao Estádio Municipal de Coimbra ver a banda britânica Coldplay ao vivo.

Na generalidade, todas as figuras públicas elogiaram o concerto dado pelo grupo de Chris Martin, mas a atriz que está a gravar “Morangos com Açúcar” foi mais longe, num discurso muito emocionado.

“Ontem (domingo) vi o espetáculo mais bonito, cheio de cor, energia e amor, que alguma vez pensaria vir a assistir junto dos que amo!”, começou por referir nas redes sociais.

“Conheci tanta gente bonita e simpática, que me fez confirmar que estou no caminho certo! Rodeada de família e amigos, foi um dia bom, muito bom! Maravilhoso! Ri muito, chorei ainda mais e agradeci o momento! Porque a vida também é isto!”, acrescentou.

“Obrigada @coldplay obrigada @barbarabandeiraa por seres uma artista com tanto sangue novo bom, obrigada @carminho pela voz e talento únicos, obrigada @ivandro73 por colorires as nossas músicas favoritas! Noite memorável E sim… continuo a acreditar no amor!”, garantiu Fernanda Serrano.