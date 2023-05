Sabe quanto ganha Margarida Corceiro por cada publicação no Instagram? Atriz revela e é uma pequena fortuna

Margarida Corceiro revelou quanto ganha por cada publicação no Instagram depois de ter sido considerada pela revista “Forbes” a maior influenciadora em Portugal.

Sem “papas na língua”: ao contrário de muitos famosos, que preferem manter os seus rendimentos em segredo, Margarida Corceiro revelou quanto ganha por cada publicação no perfil de Instagram em declarações à “Forbes”: a revista elegeu-a a maior influenciadora nacional no Instagram.

“Um conteúdo meu por post, uma fotografia, pode ficar à volta dos dez mil euros. Mas é muito raro uma marca pedir só um post, normalmente, é um pack”, referiu Margarida Corceiro, que podia não fazer mais nada na vida.

“Posso viver bem do Instagram, é a minha maior fonte de rendimento, ganho mais no Instagram do que trabalhando como atriz”, admitiu, de seguida, ela que integra a nova temporada dos “Morangos com Açúcar”, da TVI.

Segundo a lista dos “25 mais influentes no Instagram em Portugal”, elaborada pela revista “Forbes”, Margarida Corceiro lidera a tabela, com um nível de influência de 9. A publicação revela, ainda, que a namorada do jogador do Chelsea João Félix tem 8,14 de taxa de “engagement”, “a maior entre os 25 influenciadores”.

“Não paro muitas vezes para pensar muito nisso, não acordo de manhã e penso: ‘uau sou a pessoa mais influente em Portugal’. Isso não acontece”, disse ainda Margarida Corceiro à “Forbes”, depois de, na última semana, ter surpreendido as redes sociais ao ter aparecido em lingerie.

Segundo a “Forbes”, a acompanhá-la diariamente Margarida tem o equivalente a 15 por cento da população portuguesa. “Nem sequer consigo imaginar o que é ter 1,5 milhões de pessoas à minha frente. Eu acho que não conseguia falar publicamente para 1,5 milhões de pessoas e faço isso de forma natural nos stories porque nem sequer as vejo”, referiu a atriz à publicação.

Num surpreendente segundo lugar – porque tem estado afastado da televisão e mais ligado aos seus projetos de joalharia, na Beira Baixa e ao filho, o pequeno Santiago -, aparece o ator Pedro Barroso, com um nível de influência de 8,16.

A fechar o pódio está uma influenciadora reconhecida, Bárbara Bandeira. A cantora, com um índice de influência de 7,8, vai abrir os concertos dos Coldplay no Estádio Municipal de Coimbra este mês.

Rita Pereira (7,44) e Carolina Loureiro (7,44) fecham os cinco primeiros classificados. A atriz de “Morangos com Açúcar” tem um milhão e meio de seguidores no Instagram, enquanto a protagonista da novela da SIC “Nazaré” reúne perto de 850 mil fãs.