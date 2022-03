Sabri Lucas na primeira série de TV a ser produzida em casa

O ator participa na primeira série de Televisão a ser produzida em casa. A transição das “Chamadas para a quarentena” para “O mundo não acaba assim”, no pequeno ecrã, acontece já na próxima terça-feira, dia 28 de abril, pelas 21h30.

O projeto, da autoria de Artur Ribeiro, Luís Filipe Borges, Nuno Duarte, Tiago R. Santos e Filipe Homem Fonseca, narra a história de várias famílias que tiveram de se adaptar aos novos tempos e a viver separadas, ligadas apenas pela câmara.

Estes cinco argumentistas e um grupo de atores fizeram nascer este projeto de nove histórias. As “Chamadas para a Quarentena”, sem itens como orçamento, produção, luz, make-up ou sequer press-release, já passaram as 300 mil visualizações.

Sabri Lucas aceitou fazer parte do elenco de atores que participam na primeira série a ser gravada em casa.

O ator tornou-se conhecido do grande público com as participações no cinema, em “O Crime do Padre Amaro”, “Assim Assim”, “O Grande Kilapy”, e na televisão, nas novelas “Doce Fugitiva”, “Alma e Coração”, “Jogo Duplo”, “A Impostora”, entre outras.