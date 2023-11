Saiba quem é a próxima convidada do “Conta-me”

Depois de Rebeca, entrevistada por Maria Cerqueira Gomes, a apresentadora conversa com uma atriz portuguesa, que integra uma série prestes a estrear.

Esta terça-feira, 31 de outubro, a TVI anunciou quem será a próxima convidada de Maria Cerqueira Gomes no “Conta-me”. A apresentadora entrevistou Rebeca no último sábado e, desta vez, será uma atriz.

Ana Sofia Martins é a convidada de Maria Cerqueira Gomes no próximo sábado, dia 4 de novembro. A atriz, segundo o canal, vai abrir o coração e falar “sobre os seus tempos de adolescência”.

Além da conversa com Maria Cerqueira Gomes, Ana Sofia Martins também terá a estreia de “João Sem Deus”, série que integra o elenco, no mesmo dia. A trama, que foi apresentada na gala “Palácio das Estrelas”, vai para o ar também no sábado.