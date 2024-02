Saiba quem é o concorrente favorito do “Big Brother – Desafio Final”

Nos últimos tempos, a “casa mais vigiada” do país tem estado ao rubro. Após uma sondagem feita nas redes sociais, já se sabe quem é o concorrente favorito.

Só começou há um mês, mas, desde então, a casa do “Big Brother” tem sido palco de vários atritos. Todas as semanas, um dos nomeados tem sido salvo – esta semana o felizardo foi Miguel Vicente.

Ainda assim, a TVI fez uma sondagem nas redes sociais do formato, na qual os seguidores tiveram a oportunidade de votar no concorrente favorito. Bruno Savate ficou à frente, com 88 por cento de votos positivos.

Em contrapartida, Miguel Vicente é o concorrente menos adorado. O algarvio somou 85 por cento de votos negativos, mesmo após ter ficado livre da expulsão de domingo.

Rafael Teixeira, Joana Taful e Carlos Sousa permanecem nomeados, sendo um dos concorrentes eliminados na gala deste fim-de-semana.