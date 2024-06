Saiba quem foi o concorrente expulso na última gala do “Big Brother”

Com a final cada vez mais próxima, a porta do “Big Brother” voltou a abrir-se este domingo, 2 de junho, para a saída de mais um concorrente.

A final do “Big Brother” acontece no dia 30 de junho, mas, para Daniel Pereira, que ficou conhecido como Panelo, o último dia na “casa mais vigiada do país” foi este domingo, 2 de junho.

O ex-concorrente, que chegou a ser apontado como possível finalista, perdeu o duelo para Carolina Nunes e abandonou o jogo com 37 por cento dos votos.

Os nomeados da semana serão conhecidos esta segunda-feira, 3 de junho, mas Fábio Caçador e Gabriel Sousa receberam nomeações diretas durante a última gala do “reality show” da TVI.