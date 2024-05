Saiba quem foi o segundo expulso do “Big Brother” no fim de semana

Este fim de semana, o “Big Brother” foi em dose dupla. Depois da saída de Alexandre Ferreira, saiba quem abandonou o programa na gala de domingo, 12 de maio.

Gil Teotónio perdeu o duelo para João Oliveira e abandonou a “casa mais vigiada do país”. O jovem, natural da Gafanha da Nazaré, somou apenas 43 por cento dos votos.

Participou no “Big Brother – A Escolha”, apesar de não ter sido selecionado, e acabou por entrar no jogo há cerca de um mês.

“Uma experiência positiva. Sei que comecei um bocadinho mal, no início não me estava a conseguir integrar. Hoje [ontem] queria muito ter ficado lá dentro. Infelizmente, não aconteceu, mas sai orgulhoso”, disse, em declarações para as redes sociais do formato.

